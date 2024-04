Ofensywa PiS. Kaczyński zapowiada "akcję obywatelską"

- Donald Tusk świadomie oszukiwał - powiedział podczas konferencji Jarosław Kaczyński, odnosząc się do zapowiedzi wprowadzenia kwoty wolnej w wysokości 60 tys. złotych. Prezes PiS przekazał, ze jego partia postanowiła podjąć "inicjatywę obywatelską". Dodał, że mamy do czynienia z "przygotowaniem do ostatecznego wycofania tarcz" chroniących Polaków przed wyższymi cenami.