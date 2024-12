Po bardzo nieprzyjemnym początku tygodnia w środę czeka nas wyraźne uspokojenie. Nie potrwa to jednak zbyt długo i wieczorem oraz w nocy wichury wrócą w góry oraz nad morze. Znowu trzeba się liczyć z podmuchami do 75-80 km/h, a na szczytach Sudetów nawet do 120 km/h. Miejscami znowu może być niebezpiecznie. Sprawdź prognozę pogody na środę.