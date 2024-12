Najnowsze prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że ocieplenie skończy się w okolicach najbliższego weekendu. Od najbliższego poniedziałku temperatury raptownie spadną, do poziomu 2-3 stopni na południu i północnym wschodzie oraz do 4-5 st. C na zachodzie.