Od tego zależy wysokość 14. emerytury. Nie każdy otrzyma pełną kwotę

Kto dostanie 14. emeryturę i kiedy ruszą wypłaty?

We wtorek 22 sierpnia premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie dotyczące wysokości i terminu wypłaty 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie ma trafić na konta seniorów już we wrześniu. W tym roku jego wysokość będzie znacznie wyższa niż w ubiegłym. Emeryci otrzymają maksymalnie 2650 zł brutto, czyli około 2200 zł netto. Trzeba pamiętać, że zadziała tu kryterium dochodowe i zasada "złotówka za złotówkę", od której będzie zależeć to, ile dodatkowej emerytury trafi na konta seniorów.