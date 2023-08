Może nie wystarczyć składek? Winny wiek emerytalny

Z tych danych można wywnioskować, że w przyszłości pojawi się niedobór zatrudnionych. Co za tym idzie, suma składek wpływających do ZUS będzie niewystarczająca . Istnieje więc ryzyko, że w ciągu kilkunastu lat emeryci staną w obliczu problemów związanych z niskimi emeryturami .

Co mówią dane?

Ostatnie dane statystyczne pokazują jednak rosnącą skłonność ludzi do wydłużania swojej aktywności zawodowej po osiągnięciu 60 i 65 lat życia. Głównym motywującym czynnikiem do podejmowania takiej decyzji jest wysokość przyszłej emerytury , która wzrasta z długością liczby przepracowanych lat .

Europejskie prognozy dla Polaków

Co na to Polski rząd?