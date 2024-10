Od stycznia wyższe pensje dla milionów Polaków. Tyle dostaną "na rękę"

Najniższa krajowa 2025: ile wyniesie?

Od 1 stycznia 2025 roku płaca minimalna w Polsce ma wzrosnąć do 4666 zł brutto , co po odliczeniu podatków i składek daje około 3500 zł netto (na rękę) . To znaczący wzrost w porównaniu z obecnym rokiem, kiedy to minimalne wynagrodzenie od lipca wynosi 4300 zł brutto. Podwyżka ta ma na celu dostosowanie wynagrodzeń do rosnących kosztów życia i inflacji, która w ostatnich latach utrzymywała się na stosunkowo wysokim poziomie.

Płaca minimalna 2025. Szykuje się jedna podwyżka

Obecnie wszystko wskazuje na to, że sytuacja gospodarcza stabilizuje się, co pozwala na powrót do tradycyjnego modelu jednorazowej podwyżki. Dla pracodawców oznacza to większą przewidywalność kosztów zatrudnienia, a dla pracowników - jasność co do wzrostu wynagrodzeń.