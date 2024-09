Świadczenie pielęgnacyjne 2025. O ile wzrośnie zasiłek?

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W 2024 roku kwota tego świadczenia wynosi 2988 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2025 roku planowana jest podwyżka o 10 proc., co oznacza wzrost do 3287 zł miesięcznie. Zgodnie z postanowieniami ustawy kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji, w której trakcie pod uwagę bierze się m.in. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ma to na celu dostosowanie wysokość zasiłku do aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju.