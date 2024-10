Złożenie wniosku zajmuje tylko kilka minut. Można dostać 1500 zł

Złożenie wniosku o babciowe trwa kilka minut. Wszystko zależy jednak od tego, który ze sposobów wybierzemy. O wsparcie można się starać poprzez system Emp@tia, bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz aplikację mobilną mZUS.

Babciowe. Jak złożyć wniosek? Instrukcja krok po kroku

Jak złożyć wniosek o babciowe? Zobaczmy na przykładzie, jak wygląda to w PUE ZUS. Aby się do niej zalogować, należy posiadać Profil Zaufany lub aplikację mObywatel. Po udanym logowaniu wystarczą dwa kliknięcia, by zacząć składanie wniosku o babciowe. Reklama

Na stronie głównej, z menu po lewej stronie, należy wybrać opcję Aktywny rodzic. Po kliknięciu pokaże się nam kreator wniosku, a w tym trzy opcje: aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu. Aby przejść dalej, należy wybrać opcję "Pokaż". Dzięki temu w kolejnym oknie pojawi się możliwość wyboru jednego z trzech świadczeń. Wybór zależy od naszej sytuacji. Jeżeli nasze dziecko jest w żłobku, wybieramy opcję aktywnie w żłobku. Zatrudnianie niani lub babci do opieki oznacza wybór aktywnie w pracy. Trzecia opcja jest dla rodziców, którzy z dzieckiem zostali w domu.

Wniosek o babciowe w kolejnym kroku to wybór opcji, w jakim charakterze go składamy. W większości przypadków będzie to matka lub ojciec. Kolejny krok to wskazanie dziecka, na które chcemy uzyskać świadczenie. Wystarczy więc na platformie wybrać opcję "Dodaj dziecko". Po tym należy uzupełnić podstawowe dane pociechy, czyli PESEL, imię, nazwisko oraz obywatelstwo. Wniosek o babciowe wymaga również, aby wybrać konkretną placówkę. Należy pamiętać, że w przypadku opcji aktywnie w żłobku pieniądze nie trafiają do rodziców, a bezpośrednio do żłobka lub klubu dziecięcego. Reklama

Po zatwierdzeniu placówki należy kliknąć "Dalej". Kolejna część wniosku o babciowe ma formalny charakter. Pojawią się pouczenia oraz oświadczenia, między innymi o prawdziwości podanych danych. Znów klikamy dalej, a wniosek o babciowe kończy podpisanie go za pomocą Profilu Zaufanego i wysłanie go do ZUS. Jeżeli wszystko zostało zrobione poprawnie, pojawi się informacja, że "Dokument został wysłany".

Babciowe. Jakie kwoty świadczenia?

Babciowe to tak naprawdę trzy świadczenia. Łączy je jednak jedno - opracowany program ma wspierać rodziców w podejmowaniu i utrzymywaniu aktywności zawodowej, a także w wychowaniu dziecka. Tak więc pierwsze świadczenie to "Aktywni rodzice w pracy". Ten dotyczy opiekunów, którzy są aktywni zawodowo. Ile wynosi babciowe? W tym przyadku to 1500 zł miesięcznie.

Kwota babciowego może ulec zwiększeniu. W przypadku posiadania dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i konieczności stałej lub długotrwałej opieki, bądź pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, babciowe wynosi 1900 zł. Reklama

Wniosek o babciowe mogą składać także rodzice, których dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub pozostaje pod opieką dziennego opiekuna. To świadcznie nosi nazwę "Aktywnie w żłobku". Tu przewidziano wypłatę do 1500 zł miesięcznie lub do 1900 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością. Ostateczna wysokość babciowego nie może być wyższa niż opłata, jaką ponosi rodzic za pobyt dziecka w żłobku lub u opiekuna.

Baciowe to także "Aktywnie w domu". W przypadku tego trzeciego rodzaju świadczenia na wsparcie mogą liczyć rodzice, którzy nie chcą lub nie mogą skorzystać z dwóch pozostałych opcji. Świadczenie ma w tym przypadku wysokość 500 zł miesięcznie. Ta forma wsparcia zastępuje dotychczasowy rodzinny kapitał opiekuńczy. Ten, w przeciwieństwie do nowego programu, nie przysługiwał na pierwsze dziecko.

Kiedy wypłata babciowego?

Moment wypłaty babciowego zależy od tego, kiedy złożono wniosek. Ich przyjmowanie trwa od 1 października. Niemniej jednak pierwsze środki w ramach programu zostaną wypłacone najpóźniej dwa miesiące od dnia złożenia wniosku. Pieniądze trafią na konto wnioskodawcy z wyrównaniem. To oznacza, że osoby, które złożą wniosek o babciowe w najbliższym czasie, wsparcie otrzymają najpóźniej końcem listopada. Reklama

Babciowe jest skierowane do rodziców, którzy wychowują dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. To, ile wyniesie, finalnie zależy od opiekunów. Oni bowiem decydują, z której formy wsparcia skorzystają. Co istotne oraz warte podkreślenia, babciowe zakłada dokonywanie zmian w wyborze świadczenia. Wszystko po to, aby rodziny otrzymywały taką pomoc, jaka jest im w danej chwili najbardziej potrzebna. Można więc w pewnym momencie zmienić opcję "Aktywnie w domu" na przykład na "Aktywni rodzice w pracy".