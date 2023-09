Tego dnia spodziewać się możemy temperatury maksymalnej od 19 do 23 stopni. Najniższe temperatury obejmą rejony nadmorskie i podgórskie - tam termometry wskażą od 16 do 18 stopni Celsjusza.

Mgły ograniczające widzialność i deszcz ze śniegiem w Tatrach

Jeśli chodzi o temperaturę minimalną - wyniesie ona od 8 do 13 stopni Celsjusza. Nad samym morzem osiągnie ona nieco więcej, bo do 16 stopni, a najzimniej będzie w rejonach podgórskich Karpat - tam przewiduje się ok. 7 stopni.