Obecnie Polska na przeważającym obszarze kraju znajduje się w zasięgu wyżu ciągnącego się od Morza Północnego. Na południowych krańcach pozostajemy jednak w strefie układów niżowych. Oznacza to, że kraj podzielony jest na strefy pogodne, jak i te bardziej pochmurne i mokre .

Zachmurzona północ, burzliwe południe

Na nadmierną ilość słońca na pewno nie będą narzekać mieszkańcy północnej i północno-zachodniej części kraju. W pasie od Gdańska, przez Szczecin, aż do Poznania przez cały dzień można spodziewać się dużej ilości chmur i niewielkich przejaśnień. Temperatura od 20 do 22 stopni C.