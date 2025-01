Trzy dni po wystąpieniu popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Polski Karola Nawrockiego podczas pielgrzymki kibiców na Jasną Górę, głos zabrał przeor klasztoru . Wskazał, że docierają do niego "słowa zaniepokojenia" sytuacją, które przyjmuje z pełnym zrozumieniem. W oświadczeniu wskazał jednak, że Jasna Góra "jest dla wszystkich" .

Nawrocki na Jasnej Górze. Przeor reaguje: Liczę na wyczucie organizatorów

- Zadbajcie wraz z nami o to, by Jasna Góra nie stawała się nigdy miejscem politycznych sporów , miejscem, w którym wybrzmiewałby głos pogardy czy nienawiści, miejscem które nawet najmniejsze grupy Polaków uznałyby za nieswoje - zaapelował kapłan.

Przeor zwrócił się również do dziennikarzy i publicystów o niewykorzystywanie Jasnej Góry do sporu politycznego. - Przy okazji kilku ostatnich polemik wokół sanktuarium obserwowałem, jak osoby na co dzień niezaangażowane w życie religijne wpadają na krótko w święte oburzenie i mówią o jego profanacji. Niestety tylko na użytek doraźny - stwierdził.