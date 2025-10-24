Podkop z Białorusi. Straż Graniczna pokazała nowe nagranie
Straż Graniczna opublikowała nagranie ukazujące wejście do kilkudziesięciometrowego tunelu, który biegł pod polsko-białoruską granicą. Podkop 17 października został odkryty przez funkcjonariuszy z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. - To jest ponad 30 m przekopu pod ziemią. W najwyższym punkcie ten tunel miał prawie 1,80 m wysokości - powiedział minister spraw wewnętrznych, Marcin Kierwiński.
W skrócie
- Straż Graniczna odkryła ponad 30-metrowy tunel pod polsko-białoruską granicą.
- Tunel biegł w okolicach Kondratek i działał przez około 24 godziny.
- Zaawansowane systemy elektroniczne na granicy umożliwiły szybkie wykrycie podkopu i prób nielegalnego przekroczenia.
Tunel pod polsko-białoruską granicą i drogą techniczną biegł w okolicach miejscowości Kondratki. Jak donosi Straż Graniczna w wydanym komunikacie, zaczynał się na terytorium Białorusi, a kończył ok. 20 metrów za granicą z Polską.
-To jest ponad 30 m przekopu pod ziemią. W najwyższym punkcie ten tunel miał prawie 1,80 m wysokości - mówił minister spraw wewnętrznych, Marcin Kierwiński na antenie Radia ZET.
Na opublikowanym przez Straż Graniczą nagraniu widać wejście do tunelu.
Kondratki. 30-metrowy tunel na granicy z Białorusią
Minister Kierwiński poinformował, że tunel działał łącznie przez około 24 godziny. Zainstalowane w barierze na polsko-białoruskiej granicy systemy wykryły ruch w podkopie.
- Nasza granica jest szczelna, więc służby białoruskie ustawicznie dwoją się i troją, żeby szukać metody obejścia naszych zabezpieczeń - wskazywał. To nie pierwszy tego typu incydent. We wrześniu służby informowały o tunelu, który odkryli mundurowi z Placówki Straży Granicznej w Narewce.
Od początku roku funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili niemal 27 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Służba podkreśla jednak, że dzięki zaawansowanym systemom elektronicznym na barierze, polsko-białoruska granica jest skutecznie chroniona.