W skrócie Straż Graniczna odkryła ponad 30-metrowy tunel pod polsko-białoruską granicą.

Tunel biegł w okolicach Kondratek i działał przez około 24 godziny.

Zaawansowane systemy elektroniczne na granicy umożliwiły szybkie wykrycie podkopu i prób nielegalnego przekroczenia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Tunel pod polsko-białoruską granicą i drogą techniczną biegł w okolicach miejscowości Kondratki. Jak donosi Straż Graniczna w wydanym komunikacie, zaczynał się na terytorium Białorusi, a kończył ok. 20 metrów za granicą z Polską.

-To jest ponad 30 m przekopu pod ziemią. W najwyższym punkcie ten tunel miał prawie 1,80 m wysokości - mówił minister spraw wewnętrznych, Marcin Kierwiński na antenie Radia ZET.

Na opublikowanym przez Straż Graniczą nagraniu widać wejście do tunelu.

Kondratki. 30-metrowy tunel na granicy z Białorusią

Minister Kierwiński poinformował, że tunel działał łącznie przez około 24 godziny. Zainstalowane w barierze na polsko-białoruskiej granicy systemy wykryły ruch w podkopie.

- Nasza granica jest szczelna, więc służby białoruskie ustawicznie dwoją się i troją, żeby szukać metody obejścia naszych zabezpieczeń - wskazywał. To nie pierwszy tego typu incydent. We wrześniu służby informowały o tunelu, który odkryli mundurowi z Placówki Straży Granicznej w Narewce.

Od początku roku funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili niemal 27 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Służba podkreśla jednak, że dzięki zaawansowanym systemom elektronicznym na barierze, polsko-białoruska granica jest skutecznie chroniona.

"Graffiti". Zawisza o "horrendalnych" zarobkach lekarzy: Należy wprowadzić obowiązek umowy o pracę Polsat News Polsat News