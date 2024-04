" Straż Graniczna , współpracując z 8. Bazą Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach, zorganizowała operację powrotową, której celem było deportowanie 10 cudzoziemców do ich krajów pochodzenia - poinformowała SG w komunikacie.

Jedną osób deportowanych był obywatel Tadżykistanu, wobec którego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 22 marca 2024 roku, po rozpatrzeniu wniosku Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wydał decyzję do powrotu oraz o zakazie ponownego wjazdu ma terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw Schengen na okres 10 lat. Decyzja podlegała natychmiastowemu i przymusowemu wykonaniu.

Tadżyk z Państwa Islamskiego w Polsce

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała we wtorek, że mężczyzna był członkiem organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie i był poszukiwany czerwoną notą Interpolu.

Straż Graniczna podkreśliła, że "organizacja operacji powrotowych jest złożonym, wielokierunkowym procesem i jednocześnie jednym z najskuteczniejszych sposobów ograniczania nielegalnej migracji i przeciwdziałania jej". "Ponadto jest to istotny czynnik, który zniechęca cudzoziemców nadużywających różnych procedur legalizacyjnych , w tym m.in. procedury ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej" - dodano.

Próby sforsowania granicy

W środę Straż Graniczna przekazała, że w ostatnich dwóch dniach 201 cudzoziemców próbowało nielegalnie przedostać się przez białorusko-polską granicę . Do większości prób przekroczenia granicy doszło na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział SG.

W poniedziałek było to 68 prób, we wtorek 123 - poinformowała w komunikacie rzeczniczka POSG mjr Katarzyna Zdanowicz. Dodała, że zatrzymano czterech Ukraińców , którzy przewozili w sumie ośmiu cudzoziemców.

Z danych POSG wynika, że od początku kwietnia było łącznie ok. 3,5 tys. prób przekroczenia granicy. W marcu zanotowano ok. 3,4 tys. takich prób, znacznie więcej niż w styczniu i w lutym. Migranci próbujący przedostać się do Polski od początku roku pochodzili z blisko 30 państw.