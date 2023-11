11 listopada - Święto Niepodległości Polski

Święto Niepodległości obchodzimy z okazji odzyskania Państwa Polskiego w 1918 roku. Był to jednak proces rozłożony w czasie, a dzień 11 listopada uznany za święto umownie. Zresztą dyskusje o tym, który dzień uznać za dzień odzyskania wolności przez Polskę trwały długo. Za 11 listopada przemawiało to, że tego dnia zakończyła się I wojna światowa i podpisano oficjalnie rozejm w Campiègne.

Dla Polaków byłoby to może wydarzenie dość odległe, ale dzień wcześniej do Warszawy przybył marszałek Józef Piłsudski. Powrócił do Polski z Magdeburga, gdzie był więziony za odmowę złożenia przysięgi braterstwa broni z Niemcami i Austro-Węgrami. Choć na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie 10 listopada marszałka powitało zaledwie kilkanaście osób, wieść o jego powrocie obiegła kraj z prędkością błyskawicy.