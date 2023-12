O młodym pośle zrobiło się głośno. Odpowiada na zarzuty

Adam Gomoła może się pochwalić poparciem prawie 22 tys. osób. Jest najmłodszym posłem w Sejmie , sam siebie nazywa przedstawicielem Gen Z , pokolenia ludzi urodzonych między 1997 a 2010 r. Tych, którym przypisuje się m.in. "specyficzne" podejście do pracy, troskę o klimat i zdrowie psychiczne. Poseł zasłynął jako przedstawiciel tej grupy, kiedy Sejm dyskutował o tegorocznej Wigilii przypadającej w niedzielę. Politycy debatowali, czy ma być wolna od pracy.

W swoim wystąpieniu Gomoła mówił o sytuacji finansowej studentów . - Gdy PiS obejmował rządy, średni koszt życia studenta wynosił 1,5 tys. zł - mówił. W pewnym momencie przerwały mu okrzyki padające z ław zajętych przez PiS. To wówczas Szymon Hołownia wyjaśnił parlamentarzystom subtelną różnicę. - Nie Jay-Z , panie pośle Kaleta, tylko Gen Z . To są dwa różne zjawiska - stwierdził marszałek. Śmiech było słychać nie tylko na sali plenarnej.

Adam Gomoła o wsparciu rodziny

Z rejestru wpłat na Polskę 2050 wynika, że zarówno rodzice Gomoły jak i on sam wsparli ugrupowanie kwotą blisko 51 tys. zł. W rozmowie z Interią młody polityk podkreśla, że jego partia opierała swoje przygotowania do kampanii wyłącznie na dobrowolnych wpłatach od sympatyków i działaczy.

- Moją kampanię wsparło finansowo kilkadziesiąt osób, w tym dwoje członków mojej rodziny. Wpłacona przez nich kwota to równowartość 1/3 kosztu jednego z "Pikników 800+", które to z ominięciem zasad finansowania kampanii wyborczych , za pieniądze publiczne, realizowali kandydaci PiS - powiedział Interii Gomoła, który nie ukrywa wdzięczności dla rodziny. - Nie będzie mojej zgody na wymierzone w nich ataki - podkreślił.

Jak przekazał nam 24-letni opolski poseł, Polskę 2050 buduje na Opolszczyźnie od trzech lat , a do polityki wkroczył "wyłącznie własną decyzją". - Dziękuję także 22 tysiącom wyborców, którzy zaufali mi 15 października , wybierając mnie jako swojego przedstawiciela na Sejm RP. Od pierwszego dnia tej kadencji robię wszystko, by udowodnić wartość, jaką wnoszę dla mieszkańców w moim okręgu i w całej Polsce - podkreślił.

Kobosko: Młodych traktujemy na poważnie

Doświadczenie zawodowe? Uprawnienia do sędziowania meczów piłkarskich, a także praca w rodzinnej firmie.

- Adam jest pracowitym politykiem, co udowodnił w czasie niezwykle pomysłowej kampanii wyborczej i wcześniej podczas pracy dla partii. Poszedł do polityki żeby pokazać perspektywę młodych ludzi i o nich zawalczyć, i robi to od pierwszego dnia od objęcia mandatu w Sejmie - zapewnia Kobosko.