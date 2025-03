Valjevo to niewielkie miasteczko położone w zachodniej Serbii, zanurzone w górach i otoczone rzeką o wdzięcznej nazwie Kolubara. Wdzięczność to cecha rozpoznawcza tej miejscowości, przejawiająca się nie tylko w gościnności mieszkańców, ale też w zaskakującej decyzji właściciela jednej z lokalnych kawiarni.

- Musimy podziękować za to doktorowi Ludwikowi Hirszfeldowi! Słysząc historię Hani i Ludwika Hirszwelda, ich poświęcenia nie tylko dla mieszkańców Valjeva, ale dla całego serbskiego narodu, Čorçe Momić, właściciel kawiarni-restauracji Corner w Valjevie, postanowił nigdy więcej nie pobierać opłat za żadnego Polaka - czytamy we wpisie na Facebooku Ambasady RP w Belgradzie.

- Człowiek powinien mieć misję. Mam 69 lat. Uważam, że wszyscy powinniśmy być pomostami między ludźmi i postępować humanitarnie. Jeśli polski lekarz mógł przyjechać z pomocą Serbom w obliczu epidemii, to chcę, żeby było o tym wiadomo. Dla mnie jest to niezwykle ważne. Lubię pomagać, jak tylko mogę. Reklama nie jest dla mnie istotna, ważne jest bycie człowiekiem - skwitował Momić.

Oczywiście hojność serbskiego restauratora nie powinna być jedynym powodem do odwiedzenia Valjeva. Tym, co wyróżnia to niespełna 60-tysięczne miasteczko, jest fakt posiadania dwóch centrów . Na prawym brzegu, w dzielnicy Tešnjar, znajduje się utrzymane w orientalnym stylu tzw. stare centrum. Z kolei na lewym brzegu zobaczymy zabudowę typowo europejską, tzw. nowe centrum.

W Valjevo Wschód spotyka się z Zachodem, a feeria muzyki, tańca i kulinarnych tradycji idealnie oddaje miks kulturowy Bałkanów. Valjevo jest również świetną bazą wypadową do wędrówki po okolicznych górach. Wytrwali wędrowcy znajdą ukryty w dolinach monaster Pustinja. To jeden z najstarszych i najbardziej malowniczych klasztorów w regionie. Jego ulokowanie wśród wzgórz i bujnej przyrody nadaje mu mistyczny charakter, co tylko zachęca do zwiedzania.