"Rzeczywiście, zgodnie z raportem Portfel Studenta wydatki studentów w Polsce poszły ostro w górę. Zarzuciłeś dziś, że to wina PiS-u, a przecież łatwo sprawdzić, że to po prostu kwestia tego, że przez te lata (...) zmieniły się też realia studenckiego życia" - napisał.

Janusz Cieszyński kontra Adam Gomoła. Starcie na wyliczenia

"Ceny poszły w górę. Ale Polacy się bogacą i nasz standard życia jest dużo bliższy Zachodu, niż wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy w 2015 roku. To samo dotyczy też studentów, bo Zetki chcą od życia więcej, niż ich starsze koleżanki i koledzy" - napisał.

Na odpowiedź nie musiał długo czekać. Gomoła poprosił, by minister porównał też wzrost kosztów życia i zarobki. No i minister porównał.

Janusz Cieszyński o "wspomnieniach dziadersów"

"Żeby nie było - ja się bardzo cieszę, że czasy imprez spod znaku odmrażanej pizzy to już tylko wspomnienia takich dziadersów jak ja. Ale skoro dyskutujemy o ekonomii to prowadźmy tę debatę na konkretnych liczbach" - dodał.

Na to Gomoła odpowiedział: "no błagam, nie traktujmy minimalnej krajowej jako wyznacznika średnich zarobków". "Ta dwa wskaźniki przez ostatnie dwa lata totalnie się rozjechały. Nie ma to przełożenia na realny wyznacznik średnich wynagrodzeń" - napisał.

"Na pewno ta relacja się zmienia, ale różnica pomiędzy 2016 i 2022 wyniosła 1,6 pp. czyli nie jest to aż tak duży rozjazd" - odpisał Cieszyński. "Co do niewielkiego wpływu wzrostu wynagrodzenia minimalnego na wysokość przeciętnego to trudno się z tym zgodzić. Ale to niech się ekonomiści wypowiedzą" - dodał.