Nowy szlak migracyjny. Alarmujące dane z granicy

"W tym roku (do 22 czerwca) Niemcy przekazały do Polski łącznie 314 cudzoziemców - z tego ponad 90 w ramach readmisji (pełnej i uproszczonej) oraz 220 w procedurze 'Dublin III'" - podaje Rzeczpospolita, powołując się na dane Straży Granicznej .

"Rzeczpospolita" wskazuje, że to nie niemiecka granica jest zagrożeniem, a litewska. " Narastający przemyt migrantów przedostających się do Polski od strony Litwy - w tym roku liczba takich prób jest ponad trzykrotnie większa niż w roku ubiegłym ".

Premier Donald Tusk we wtorek powiadomił, że Polska od poniedziałku 7 lipca przywróci czasową kontrolę na granicach z Niemcami i z Litwą. Jak zaznaczył, decyzja wynika z potrzeby " zredukowania do minimum niekontrolowanego przepływu migrantów".

Na niepokojącą sytuację zwracał uwagę m.in. wicemarszałek, lider Konfederacji Krzysztof Bosak w Polsat News. Jak wskazywał, Niemcy "nie wysyłają żadnych papierów". - Po prostu przywożą (do Polski - red.) i mówią: "Tu jest granica, my tu teraz mamy kontrole, to są ludzie, których my nie wpuściliśmy, idźcie na tamtą stronę" - powiedział, zaznaczając, że nie wiadomo jaka jest skala takich zawróceń, "ponieważ rząd nie podaje tego do publicznej wiadomości".