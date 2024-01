Nowy szef Lasów Państwowych. Premier podał nazwisko

W jego ocenie oczekiwania wobec nowego szefostwa LP są oczywiste i związane "przede wszystkim z wielką potrzebą autentycznej, społecznej kontroli nad tym, co dzieje się z naszymi lasami". - Bardzo doceniam nie tylko dorobek pana Witolda Kosa, ale też jego stosunek do LP, polskich lasów - mówił.

Następnie zacytował słowa, jakie usłyszał od nowo mianowanego dyrektora generalnego Lasów Państwowych. - (To zdanie) powinno być na kształt motto dla nas wszystkich, którzy będą zajmowali się przyszłością lasów: że lasy to święta rzecz, to nie tylko gospodarka (...). To dobro społeczne, dobro narodowe, dlatego liczę bardzo na nowe szefostwo, zaangażowanie całego ministerstwa - powiedział.