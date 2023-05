Nowy sondaż partyjny. PiS straciłby większość w Sejmie

Oprac.: Wiktor Kazanecki Polska

Prawie 33 proc. głosów w wyborach otrzymałoby PiS, gdyby wybory odbyły się w minioną niedzielę - wynika z sondażu opublikowanego we wtorek przez "Rzeczpospolitą". Przełożyłoby się to na 184 miejsc w Sejmie, co oznacza, że obecnie rządzący musieliby szukać koalicjanta, by mieć większość w izbie niższej. Co czwarty wyborca oddałby głos na KO, a Trzecia Droga - czyli koalicja PSL i Polski 2050 - zepchnęła o jedno miejsce Konfederację. Znany jest też wynik Lewicy.

Zdjęcie Sejm RP; zdj. ilustracyjne / Tomasz Jastrzebowski/ / Reporter