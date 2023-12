Szymon Hołownia reaguje na projekt prezydenta. Nie zwoła posiedzenia

Prezydencki projekt ustawy okołobudżetowej zostanie skierowany do konsultacji i przesłany do rządu, z kolei prezydenckie weto zostanie rozpatrzone przez Sejm - poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jednocześnie marszałek wskazał, że Sejm będzie pracował zgodnie z harmonogramem, a posiedzenie Sejmu odbędzie się zatem w dniach 10-11 stycznia 2024 r. Prezydent Andrzej Duda apelował, by zająć się jego projektem tuż po świętach.