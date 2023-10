Gen. Wiesław Kukuła nowym Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Swoją służbę pełnił głównie w szeregach wojsk specjalnych. Od 1996 do 2007 r. pracował w Pułku Specjalnych Komandosów, gdzie osiągnął stopień szefa sztabu jednostki. Następnie został przydzielony do Dowództwa Wojsk Specjalnych, gdzie odpowiadał m.in. za planowanie i kontrolę operacji specjalnych. W trakcie swojej służby został wysłany w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego do Iraku.