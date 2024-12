ZUS zaleca złożenie wniosku do 2 stycznia. Inaczej wyrównanie przepadnie

Aktywnie w żłobku. Złóż wniosek do 2 stycznia, inaczej pieniądze przepadną

Zgodnie z informacjami przekazanymi na stronie internetowej ZUS-u, nie wszyscy rodzice złożyli wnioski o wypłatę świadczenia "aktywnie w żłobku" . Okazuje się, że można to zrobić najwcześniej w dniu, w którym dziecko zaczyna uczęszczać do danego żłobka lub klubu dziecięcego, bądź trafi pod opiekę dziennego opiekuna.

Rodzice, którzy złożą wniosek do 2 stycznia , a więc w ciągu trzech miesięcy od momentu wejścia w życie ustawy, będą mieli prawo do uzyskania świadczenia wraz z wyrównaniem od października (o ile spełnią również pozostałe warunki). Po tej dacie pieniądze wynikające z wyrównania przepadną .

Od 3 stycznia 2025 roku rodzice będą mieli dwa miesiące na złożenie wniosku od momentu, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka. Jak wynika z informacji podanych na stronie ZUS-u: "Rodzic dostanie świadczenie również za miesiąc, w którym dziecko poszło do żłobka, pomimo że złoży wniosek w następnym miesiącu. Jeśli rodzic złoży wniosek o to świadczenie po upływnie dwóch miesięcy od dnia, w którym dziecko poszło do żłobka, to świadczenie aktywnie w żłobku ZUS przyzna od miesiąca, w którym rodzic złożył wniosek. Za poprzednie miesiące świadczenie wtedy nie przysługuje".