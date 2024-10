ZUS poinformował o zmianach w systemie zwolnień lekarskich. Centralnym elementem nowego systemu jest wprowadzenie aplikacji mZUS dla Lekarza, która stanie się narzędziem do wystawiania elektronicznych zwolnień w sytuacjach, gdy główny portal PUE ZUS będzie niedostępny. Ta mobilna aplikacja ma zapewnić ciągłość wystawiania niezbędnej dokumentacji nawet podczas awarii technicznych, umożliwiając medykom pracę bez zakłóceń. Reklama

Zmiany w wystawianiu L4 od 1 listopada

Aplikacja mZUS dla Lekarza oferuje funkcje takie jak wystawianie i anulowanie L4, dostęp do szczegółów wcześniej wystawionych zaświadczeń, pobieranie danych pacjentów oraz składanie wniosków o rehabilitację leczniczą. Dostępna bezpłatnie na urządzenia z systemami Android i iOS aplikacja ma usprawnić proces obsługi zwolnień lekarskich. Te zmiany bezpośrednio wpłyną na wszystkich lekarzy i asystentów medycznych przyzwyczajonych do korzystania z Pulpitu Lekarza jako opcji zapasowej. ZUS zapowiada, że od 1 listopada to rozwiązanie będzie już niemożliwe.

Nieprzystosowanie się lekarzy do nowych zasad może skutkować poważnymi trudnościami w wystawianiu L4 w przypadku awarii głównego portalu PUE ZUS, co z kolei spowoduje potencjalne zakłócenia w opiece nad pacjentami. Dla pacjentów, którzy potrzebują pilnie zwolnienia, może to oznaczać opóźnienia w otrzymaniu dokumentu niezbędnego np. do uzyskania świadczeń chorobowych.

Wydłużający się proces może również wpłynąć na terminowe zgłoszenie niezdolności do pracy u pracodawcy, co powoduje dodatkowe problemy organizacyjne. Reklama

Jak aplikacja mZUS wpłynie na proces wystawiania zwolnień?

Wprowadzenie aplikacji mZUS ma znaczący wpływ na sposób wystawiania zwolnień lekarskich, usprawniając proces zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie zwolnienia lekarskie muszą mieć formę elektroniczną lub wydruków tych dokumentów (e-ZLA), co miało przyspieszyć komunikację z pracodawcami i ZUS, a także poprawić kontrolę nad prawidłowością zwolnień. Jednak to rozwiązanie nie było pozbawione problemów. Awaria portalu PUE ZUS często uniemożliwiała szybkie wystawienie e-ZLA, co opóźniało obsługę pacjenta i wymagało dodatkowego czasu na dokończenie formalności.

Dotychczas w przypadku niedostępności PUE ZUS lekarze mogli korzystać z Pulpitu Lekarza, który pozwalał na wystawienie zwolnienia w trybie awaryjnym. Niemniej jednak synchronizacja danych po przywróceniu działania systemu bywała problematyczna, prowadząc do błędów i opóźnień w przekazywaniu dokumentów. Aplikacja mZUS ma rozwiązać ten problem, czyniąc cały proces bardziej odpornym na usterki techniczne. Lekarze mogą teraz zalogować się do aplikacji, zweryfikować dane pacjenta i wystawić zwolnienie, które automatycznie zostanie zsynchronizowane z ZUS, gdy tylko system ponownie będzie dostępny. To nie tylko przyspiesza proces, ale również zwiększa bezpieczeństwo i minimalizuje ryzyko utraty zaświadczeń. Reklama

Aplikacja mZUS wprowadza również większą elastyczność dla lekarzy, pozwalając im wystawiać zwolnienia bezpośrednio z urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Mobilność tego rozwiązania sprawia, że przerwy techniczne nie będą już stanowiły przeszkody w szybkim wystawianiu L4, co zredukuje ewentualne opóźnienia w opiece nad pacjentem. Dla pacjentów oznacza to krótszy czas oczekiwania na zwolnienie, a dzięki automatycznemu przesyłaniu e-ZLA do systemu ZUS, ich pracodawcy zostaną natychmiast powiadomieni o absencji, co dodatkowo usprawni cały proces.