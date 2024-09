Ważny komunikat w sprawie Profilu Zaufanego. Chodzi o "weryfikację" danych

Profil Zaufany to witryna, która ułatwia wielu Polakom funkcjonowanie każdego dnia. Jest to wygodny sposób na potwierdzenie swojej tożsamości w internecie, a użytkownicy portalu mogą dzięki niemu z łatwością zdalnie załatwiać wiele spraw, głównie tych urzędowych. Założenie profilu jest darmowe i bardzo proste, przez co cieszy się on dużą popularnością. Niestety wraz z nią pojawiają się nowe niebezpieczeństwa.

