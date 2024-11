Rząd przygotowuje się do ponownego przeliczenia emerytur, co może znacząco wpłynąć na świadczenia wielu Polaków. Problem dotyczy osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019 i otrzymały niższe świadczenia niż gdyby zrobiły to w innym miesiącu. Wyjaśniamy, na czym polega planowane rozwiązanie i kto na nim skorzysta.