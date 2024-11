E-Doręczenia to nowoczesny system umożliwiający elektroniczne przekazywanie korespondencji urzędowej z potwierdzeniem odbioru. Stanowi cyfrową alternatywę dla tradycyjnych listów poleconych. Od 1 stycznia 2025 roku system ten stanie się obowiązkowy dla większości instytucji publicznych oraz określonej grupy podmiotów niepublicznych.

System e-Doręczeń obowiązkowy od 2025 roku

Obowiązek posiadania adresu do e-Doręczeń będą miały wszystkie podmioty publiczne, czyli ZUS, NFZ, urzędy miast czy policja. Ponadto, obowiązek ten obejmie również dużą grupę podmiotów niepublicznych, w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, biura rachunkowe oraz prywatne szkoły.

Dla osób fizycznych korzystanie z e-Doręczeń będzie opcjonalne. Jednak możliwość wygodnego odbierania urzędowych pism na maila, bez konieczności wizyt na poczcie, może przekonać wielu obywateli do założenia skrzynki.

Dzięki nowemu systemowi pisma urzędowe będą trafiać na skrzynki elektroniczne, a my nie będziemy musieli odbierać przesyłek na poczcie. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że e-Doręczenia mają uprościć i przyspieszyć wymianę informacji między obywatelami a administracją, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa przesyłanych danych.

W celu skutecznego wdrożenia usługi rząd wprowadził okres przejściowy, który potrwa do 31 grudnia 2025 roku. W tym czasie instytucje publiczne i firmy będą zobowiązane do dostosowania swoich systemów informatycznych oraz procedur wewnętrznych. Ministerstwo Cyfryzacji planuje także przeprowadzenie kampanii informacyjnej, która pomoże obywatelom i przedsiębiorcom w przystosowaniu się do nowych zasad.

Jak założyć skrzynkę do e-Doręczeń?

Proces zakładania skrzynki, która będzie nam potrzebna do e-Doręczeń jest prosty i odbywa się w pełni online. Oto kroki, które należy wykonać:

Wejdź na stronę mObywatel.gov.pl i zaloguj się za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu Wypełnij wniosek o adres oraz skrzyknę do e-Doręczeń, uzupełniając dane wnioskodawcy. Jeśli zamierzasz przekazać zarządzanie skrzynką innej osobie, podaj jej dane oraz adres e-mail Dokładnie sprawdź poprawność wniosku, a następnie podpisz go przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie na podany adres e-mail

Status wniosku oraz jego szczegóły można śledzić po zalogowaniu się na platformę edoreczenia.gov.pl. W zakładce "Zarządzaj adresami do e-Doręczeń" znajdziesz informacje o wszystkich złożonych wnioskach i ich aktualnym statusie. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie adresu do e-Doręczeń, wskazany we wniosku administrator zyskuje możliwość aktywacji skrzynki. Proces ten rozpoczyna się od zalogowania do serwisu mObywatel.gov.pl.

Następnie należy przejść do zakładki "Twoje skrzynki" znajdującej się w menu bocznym. Przy wybranej skrzynce, którą chcemy aktywować, wystarczy kliknąć przycisk "Aktywuj skrzynkę". Kolejnym krokiem jest podanie adresu e-mail do powiadomień oraz zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług przez Operatora Wyznaczonego. Po zaakceptowaniu regulaminu i kliknięciu przycisku "Aktywuj", na adres e-mail administratora (lub administratorów) zostanie przesłana informacja potwierdzająca aktywację skrzynki, co pozwoli na jej pełne użytkowanie.