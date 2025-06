- Góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem - owszem. Dlaczego szczególnie mnie to cieszy? Dlatego, że jest to decyzja ze strony tak doświadczonego posła, jakim jest nasz kolega Sławomir Zawiślak . Decyzja, która przychodzi nam bez najmniejszego trudu. Ona została podjęta w sposób naturalny - mówił Grzegorz Braun podczas konferencji prasowej.

Grzegorz Braun wskazał jedno z pierwszych zadań nowego współpracownika. - Rok 2027 rokiem Gietrzwałdu. Aby zostało to ogłoszone, ex catedra, urbi et orbi, tu w Sejmie musi być złożony stosowny projekt uchwały i my już wiemy, że sprawozdawcą tej uchwały będzie, z ramienia Korony, pan poseł Zawiślak - wskazał lider Konfederacji Korony Polskiej.