Zbigniew Ziobro w szpitalu. Patryk Jaki o stanie zdrowia polityka

- Pan minister przecież przesyła regularnie zwolnienia lekarskie do marszałka Sejmu (co ma potwierdzać wicemarszałek Piotr Zgorzelski z PSL - red.), a jak będzie trzeba, to prześle również do komisji śledczej. To, że oni chcą zachowywać się jak barbarzyńcy, to to najbardziej świadczy o nich - skwitował eurodeputowany.