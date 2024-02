Podczas porannej rozmowy w radiu RMF24 Michał Wójcik z Suwerennej Polski przekazał nowe informacje na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry, u którego pod koniec ubiegłego roku zdiagnozowano nowotwór przełyku.

Michał Wójcik o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry: Czeka go poważna operacja

- Jest bardzo ciężko chory. Czeka go poważna operacja niebawem - przekazał Wójcik. Dodał też, że nowotwór jest w zaawansowanym stadium. - Rokowania, jeżeli chodzi o tę chorobę, są trudne, każdy sobie może wpisać w internet. W momencie, kiedy zdiagnozowano ten nowotwór, były przerzuty. Trzy ośrodki to zdiagnozowały - stwierdził. Poseł Suwerennej Polski nadmienił, że co do diagnozy "nie było żadnych wątpliwości".

Oceniając stan fizyczny i psychiczny lidera partii podkreślił, że "nie jest faworytem w tej walce, ale jest zdeterminowany i jest w dobrej formie psychicznej". Jak mówił dalej, Zbigniew Ziobro chce wrócić na scenę polityczną. - Chce rozliczyć Tuska, Bodnara. Rozmawiałem z nim, jest po trzeciej dawce chemioterapii, po radioterapii, jest przed operacją - przekazał Michał Wójcik.

Temat stanu zdrowia polityka został poruszony w kontekście stawienia się przed komisją śledczą ds. Pegasusa. - Pan minister Zbigniew Ziobro sam poprosił o to, żeby był przesłuchiwany. Rozmawialiśmy wczoraj późno wieczorem, ja nie miałem nawet wiedzy, że to my składaliśmy wniosek o to, żeby go przesłuchać - mówił polityk Suwerennej Polski na antenie RMF24.

Jak dodał, Ziobro jest gotowy przekazać różne informacje, które miałyby ujawnić, jakie "manipulacje stosował obecny obóz rządzący". Wójcik ocenił, że ewentualne przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego nie będzie możliwe w najbliższym czasie, a dopiero za kilka miesięcy.

Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. Decyzja ws. wyborów do europarlamentu

W związku z chorobą Zbigniewa Ziobry zaczęto spekulować, czy będzie brał udział w wyborach do europarlamentu - lider Suwerennej Polski miał startować z okręgu podkarpackiego. Domysły rozwiał w poniedziałek Jacek Ozdoba.

- Pan minister Zbigniew Ziobro nie będzie kandydował w wyborach do europarlamentu - oświadczył Ozdoba. Dodał też, że były minister sprawiedliwości nie będzie również uczestniczył w życiu politycznym "do czasu powrotu do pełnego zdrowia". - Zbigniew Ziobro przechodzi w tej chwili bardzo poważne leczenie onkologiczne i na pewno ten rok będzie dla niego najważniejszy pod kątem zdrowotnym - nadmienił.

Źródła: RMF24, Interia

