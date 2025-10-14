Nieprzyjemne zmiany w pogodzie. Swoim zasięgiem obejmą większość kraju

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Jasne niebo nie dla wszystkich. We wtorek przesłonią je ciemne chmury, z których spadnie sporo deszczu, a w górach również śnieg. Większe przejaśnienia mogą wystąpić miejscami na północnym wschodzie, ale mieszkańcom Dolnego Śląska na pewno przyda się parasol. To będzie chłodny dzień w całym kraju, a szczególnie na Podhalu.

Wtorek będzie pochmurny i deszczowy niemal wszędzie. Wysoko w górach może padać śnieg
Wtorek będzie pochmurny i deszczowy niemal wszędzie. Wysoko w górach może padać śniegMarek Podmokły/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Po spokojnym i w większości suchym poniedziałku czeka nas zdecydowane pogorszenie aury. Wtorek będzie pochmurny i deszczowy, szczególnie w zachodniej części Polski - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

14 października jasnego nieba raczej nie zobaczymy

Chłodno jest od samego rana, a najbardziej na południowym zachodzie. O godz. 7:00 najniższe temperatury panowały w Jeleniej Górze, gdzie było 0,8 st. C. W tym samym czasie najcieplej było nad morzem - w Łebie zanotowano 9,8 st. C. W ciągu dnia w Polsce będzie niewiele więcej.

Pogoda będzie mało przyjemna w praktycznie całej Polsce. Niemal wszędzie będzie pochmurnie i deszczowo, zwłaszcza w zachodniej i północnej części kraju. Na Dolnym Śląsku natomiast suma opadów może sięgnąć 15 litrów wody na metr kwadratowy. Większe przejaśnienia możliwe będą na północnym wschodzie.

Wysoko w górach synoptycy spodziewają się opadów śniegu. Obecnie na Kasprowym Wierchu grubość pokrywy śnieżnej wynosi 4 cm, możliwe, że we wtorek nieco się zwiększy.

Mapa przedstawia prognozę opadów dla Polski i okolic, z intensywną strefą deszczu zaznaczoną w kolorach niebieskim oraz zielonym w centrum i na północnym zachodzie kraju, wraz z oznaczoną strefą niskiego ciśnienia atmosferycznego.
W wielu miejscach będzie deszczowo, szczególnie w zachodniej połowie PolskiWXChartsmateriał zewnętrzny

Dzień będzie chłodny, szczególnie na Podhalu - tam maksymalnie będzie około 5 stopni. Na południu Polski termometry pokażą około 7 st. C, a w reszcie kraju będzie do 10-12 stopni Celsjusza.

Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, choć w szczytowych partiach Sudetów jego porywy osiągną do 75 km/h.

Zobacz również:

W tym tygodniu nie zabraknie mgieł i deszczu. Najbliższe dni będą pochmurne i chłodne, a miejscami trzeba się liczyć z przymrozkami
Polska

Spokojna jesień nie potrwa długo. Widać wyraźne pogorszenie w pogodzie

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Pogoda bez korzystnych akcentów

    Z powodu sporego zachmurzenia i deszczu przez większość dnia pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm, zwłaszcza na zachodzie, południu i w centrum.

    Mapa Polski z podziałem na regiony i oznaczeniem biometeorologicznych warunków wpływających na stan zdrowia ludzi w różnych częściach kraju, z użyciem różnych odcieni kolorów czerwieni i zieleni oraz ikon i symboli wskazujących, które tereny są korzyst...
    W większości Polski we wtorek panować będą niekorzystne warunkiIMGWmateriał zewnętrzny

    W pozostałych rejonach Polski w trakcie przejaśnień warunki przejściowo zmienią się na obojętne.

    Zobacz również:

    W połowie przyszłego tygodnia do Polski wrócą wyższe temperatury. Miejscami może być około 20 stopni Celsjusza. Zdjęcie w tle ilustracyjne
    Polska

    Nastąpi wyraźna zmiana w pogodzie. Będzie więcej niż kilkanaście stopni

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    Porozumienie lewicy i PSL w sprawie związków partnerskich? Kotula w ''Graffiti'': Tekst ustawy znam tylko ja i posłanka PasławskaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze