Po spokojnym i w większości suchym poniedziałku czeka nas zdecydowane pogorszenie aury. Wtorek będzie pochmurny i deszczowy, szczególnie w zachodniej części Polski - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

14 października jasnego nieba raczej nie zobaczymy

Chłodno jest od samego rana, a najbardziej na południowym zachodzie. O godz. 7:00 najniższe temperatury panowały w Jeleniej Górze, gdzie było 0,8 st. C. W tym samym czasie najcieplej było nad morzem - w Łebie zanotowano 9,8 st. C. W ciągu dnia w Polsce będzie niewiele więcej.

Pogoda będzie mało przyjemna w praktycznie całej Polsce. Niemal wszędzie będzie pochmurnie i deszczowo, zwłaszcza w zachodniej i północnej części kraju. Na Dolnym Śląsku natomiast suma opadów może sięgnąć 15 litrów wody na metr kwadratowy. Większe przejaśnienia możliwe będą na północnym wschodzie.

Wysoko w górach synoptycy spodziewają się opadów śniegu. Obecnie na Kasprowym Wierchu grubość pokrywy śnieżnej wynosi 4 cm, możliwe, że we wtorek nieco się zwiększy.

W wielu miejscach będzie deszczowo, szczególnie w zachodniej połowie Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Dzień będzie chłodny, szczególnie na Podhalu - tam maksymalnie będzie około 5 stopni. Na południu Polski termometry pokażą około 7 st. C, a w reszcie kraju będzie do 10-12 stopni Celsjusza.

Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, choć w szczytowych partiach Sudetów jego porywy osiągną do 75 km/h.

Pogoda bez korzystnych akcentów

Z powodu sporego zachmurzenia i deszczu przez większość dnia pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm, zwłaszcza na zachodzie, południu i w centrum.

W większości Polski we wtorek panować będą niekorzystne warunki IMGW materiał zewnętrzny

W pozostałych rejonach Polski w trakcie przejaśnień warunki przejściowo zmienią się na obojętne.

