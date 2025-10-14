Nieprzyjemne zmiany w pogodzie. Swoim zasięgiem obejmą większość kraju
Jasne niebo nie dla wszystkich. We wtorek przesłonią je ciemne chmury, z których spadnie sporo deszczu, a w górach również śnieg. Większe przejaśnienia mogą wystąpić miejscami na północnym wschodzie, ale mieszkańcom Dolnego Śląska na pewno przyda się parasol. To będzie chłodny dzień w całym kraju, a szczególnie na Podhalu.
Po spokojnym i w większości suchym poniedziałku czeka nas zdecydowane pogorszenie aury. Wtorek będzie pochmurny i deszczowy, szczególnie w zachodniej części Polski - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
14 października jasnego nieba raczej nie zobaczymy
Chłodno jest od samego rana, a najbardziej na południowym zachodzie. O godz. 7:00 najniższe temperatury panowały w Jeleniej Górze, gdzie było 0,8 st. C. W tym samym czasie najcieplej było nad morzem - w Łebie zanotowano 9,8 st. C. W ciągu dnia w Polsce będzie niewiele więcej.
Pogoda będzie mało przyjemna w praktycznie całej Polsce. Niemal wszędzie będzie pochmurnie i deszczowo, zwłaszcza w zachodniej i północnej części kraju. Na Dolnym Śląsku natomiast suma opadów może sięgnąć 15 litrów wody na metr kwadratowy. Większe przejaśnienia możliwe będą na północnym wschodzie.
Wysoko w górach synoptycy spodziewają się opadów śniegu. Obecnie na Kasprowym Wierchu grubość pokrywy śnieżnej wynosi 4 cm, możliwe, że we wtorek nieco się zwiększy.
Dzień będzie chłodny, szczególnie na Podhalu - tam maksymalnie będzie około 5 stopni. Na południu Polski termometry pokażą około 7 st. C, a w reszcie kraju będzie do 10-12 stopni Celsjusza.
Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, choć w szczytowych partiach Sudetów jego porywy osiągną do 75 km/h.
Pogoda bez korzystnych akcentów
Z powodu sporego zachmurzenia i deszczu przez większość dnia pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm, zwłaszcza na zachodzie, południu i w centrum.
W pozostałych rejonach Polski w trakcie przejaśnień warunki przejściowo zmienią się na obojętne.
