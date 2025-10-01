"Szlaki są mokre i błotniste. Powyżej 1500 m n.p.m leży świeży śnieg" - ostrzega Tatrzański Park Narodowy w komunikacie turystycznym. Według prognoz w środę w wysokich partiach gór znowu może padać.

Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. "Trudne warunki"

Pod koniec września w najwyższych partiach gór zrobiło się biało. Na przełomie kalendarzowego lata i jesieni kolejne dni przyniosły opady śniegu między innymi w górnych rejonach Tatr.

Obecnie na grubość pokrywy śnieżnej na Kasprowym Wierchu wynosi 20 cm - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W najbliższym czasie może się ona zwiększyć, ponieważ według prognoz IMGW w środę może w tej części Polski spaść kolejne 5-7 cm śniegu.

O tym, że w rejonie najwyższych polskich gór śniegu jest coraz więcej świadczą między innymi nagania zamieszczone w mediach społecznościowych.

W środę od rana obowiązuje wydany przez Tatrzańskie Pogotowie Ratunkowe pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Obejmuje on partie Tatr na wysokości powyżej 1800 metrów nad poziomem morza.

Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin - czytamy w komunikacie TOPR.

Ratownicy zalecają, by zachować szczególną ostrożność na bardzo stromych, trawiastych stokach. Możliwe, że w czwartek również zostanie wydany pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

Tatrzański Park Narodowy zwraca uwagę, że "warunki do uprawiania turystyki są niekorzystne". Na wyżej położonych terenach zalega świeży śnieg, a na szczytach, wraz ze spadkiem temperatury, może dochodzić do zamarzania szlaków, co może prowadzić do oblodzenia.

Wymagające warunki powodują spore utrudnienia również na niżej położonych terenach.

Zamkną drogę w innym terminie

Na pierwsze trzy dni października planowano wcześniej całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera, prowadzącej z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka.

Z powodu złych warunków atmosferycznych przesunięto jednak termin zamknięcia odcinka tej drogi. Ma to nastąpić w dniach 6-8 października, czyli od poniedziałku do środy. Droga będzie wówczas zamknięta w godzinach od 7:00 do 18:00.

-----

