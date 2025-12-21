W skrócie Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś spotkał się z naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem, aby wymienić świąteczne życzenia i podjąć dialog międzyreligijny.

Rozmowa duchownych dotyczyła wyzwań stojących przed ludźmi wiary w kontekście współczesnych konfliktów i potrzeby wzmacniania relacji między wyznaniami, szczególnie katolikami i Żydami.

Kardynał Ryś, wielokrotnie angażujący się w dialog chrześcijańsko-żydowski, został uhonorowany Nagrodą Jana Karskiego za budowanie mostów między religiami.

Do spotkania doszło w niedzielę w godzinach przedpołudniowych. Krakowski metropolita Grzegorz Ryś przyjął swojego gościa w Pałacu Arcybiskupim przy ulicy franciszkańskiej w Krakowie.

W przedostatni dzień święta Chanuki i na trzy dni przed świętami Bożego Narodzenia duchowni złożyli sobie życzenia świąteczne oraz rozmawiali o zadaniach i wyzwaniach, jakie stoją przed ludźmi wiary we współczesnym świecie targanym konfliktami i nienawiścią.

Wiele uwagi poświęcono konieczności utrzymania i wzmocnienia dialogu między przedstawicielami różnych wyznań. Przede wszystkim w naszych polskich realiach; pomiędzy katolicyzmem i judaizmem.

Od 2022 roku kardynał Ryś jest przewodniczącym Rady ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Episkopatu Polski. Powszechnie uznawany jest za depozytariusza nauki papieża Polaka Jana Pawła II, iż antysemityzm jest grzechem, a jego zbrodniczym apogeum był Holocaust.

Kardynał Grzegorz Ryś wita rabina Michaela Schudricha przy Franciszkańskiej 3 Biuro Naczelnego Rabina Polski materiały prasowe

- Odpowiedzią na ciemność nie jest przeklinanie jej, lecz zapalenie świecy. Tego nas uczą wartości naszych wyznań - powiedział po spotkaniu rabin Schudrich, cytując wypowiedź rabina Irvinga Greenberga o tradycji zapalania świec chanukowych.

Kardynała Rysia i rabina Schudricha w ich dziele dialogowym łączy postać polskiego bohatera narodowego, legendarnego emisariusza Jana Karskiego, który podczas drugiej wojny próbował powstrzymać Holocaust.

Niedawno kardynał Grzegorz Ryś uhonorowany został Nagrodą Specjalną Jana Karskiego za "Otwieranie umysłu, sumienia i ramion Kościoła na 'innych' od nas z powodu wiary, miłości i losu". W znaczącej mierze ze budowanie relacji ze "starszymi braćmi w wierze", jak zawsze określał Żydów Jan Paweł II.

Kardynał Grzegorz Ryś oficjalnie objął w sobotę urząd metropolity krakowskiego. Duchowny, który przez ostatnich osiem lat pełnił posługę metropolity łódzkiego, zastąpił abp. Marka Jędraszewskiego.

Waldemar Piasecki

