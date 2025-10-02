Od początku kalendarzowej jesieni w Polsce notujemy wyraźne ochłodzenie. Nocami na terenach podgórskich notujemy przygruntowe przymrozki, a wysoko w górach pada śnieg. Na Kasprowym Wierchu grubość pokrywy śnieżnej wynosi 20 cm - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Biało zrobiło się też w Karkonoszach.

Śnieżka pokryta śniegiem. "Widok jak z bajki"

"Na szczycie Śnieżki zrobiło się biało! Wysokogórskie obserwatorium otulił już śnieg - widok jak z bajki w sercu Karkonoszy" - czytamy na profilu IMGW na Facebooku. We wpisie zamieszczono zdjęcia wykonane przez Piotra Krzaczkowskiego. Widać na nich pokryty śniegiem budynek obserwatorium IMGW:

Rozwiń

Więcej śniegu leży w wyższych partiach Tatr. W środę po raz pierwszy w tym sezonie TOPR ogłosił z tego powodu pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. W czwartek również on obowiązuje, od wysokości 1800 metrów nad poziomem morza.

"Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin" - głosi komunikat TOPR.

Na nizinach w najbliższym czasie synoptycy spodziewają się innego rodzaju zagrożeń. Na północy i zachodzie kraju wkrótce mogą się pojawić gęste mgły.

Gęste mgły w wielu województwach. Mogą utrzymać się do rana

Żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia z powodu gęstych mgieł synoptycy IMGW wystosowali w czwartek po południu. Obowiązują one w następujących województwach:

zachodniopomorskim ;

większości pomorskiego (bez krańców wschodnich);

powiecie złotowskim w wielkopolskim ;

północno-zachodnich powiatach lubuskiego ;

południowych powiatach dolnośląskiego.

Rozwiń

Powyższe alerty obowiązują od godz. 23:00 w czwartek do 10:00 w piątek. Na tych terenach gęste mgły mogą miejscami ograniczać widzialność do 100 metrów.

-----

Viktor Orban przerwał konferencję Donalda Tuska w Kopenhadze Polsat News