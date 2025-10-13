Zajdą spore zmiany w pogodzie. Przyniesie je Sieglinde

Pojawia się szansa na złotą polską jesień. Po chłodniejszych i pochmurnych dniach dniach w poniedziałek zobaczymy więcej słońca. Gorzej będzie jedynie miejscami na północnym wschodzie, gdzie przelotnie popada i może nawet zagrzmieć. W pozostałych miejscach kraju powinno być sucho i spokojnie, dzięki wyżowi Sieglinde. Wszędzie będzie jednak chłodno, a w nocy lokalnie wrócą przygruntowe przymrozki.

W poniedziałek dzięki wyżowi Sieglinde będzie spokojnie i słonecznie, ale chłodno. Nie będzie więcej niż 14 stopni
W poniedziałek dzięki wyżowi Sieglinde będzie spokojnie i słonecznie, ale chłodno. Nie będzie więcej niż 14 stopniPAP/Grzegorz Momot/IMGWmateriał zewnętrzny

Choć poranek w większości miejsc był słoneczny i przyjemny, temperatury nie zachwyciły. O godz. 7:00 w Pile panował niewielki mróz, na poziomie -0,4 st. C. Oprócz tego miejscami utrzymywały się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Z każdą kolejną godziną będzie jednak coraz przyjemniej - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jaka będzie pogoda w poniedziałek? Wyż Sieglinde przyniesie sporo słońca

W poniedziałek pogodę w naszym kraju ukształtuje rozległy wyż Sieglinde, więc możemy liczyć na spore przejaśnienia. W większości miejsc będzie słonecznie i spokojnie.

Słaby deszcz może popadać na południowych krańcach Polski, zaś na północnym wschodzie będzie sporo chmur, z których spadnie więcej deszczu, a miejscami mogą tam występować słabe burze. W reszcie kraju przez cały dzień będziemy mogli liczyć na prawdziwą złotą polską jesień.

Mapa synoptyczna Polski z oznaczeniem rozkładu opadów, gdzie intensywniejsze opady deszczu uwidocznione są w formie niebieskich plam, głównie w północno-wschodniej części kraju.
W poniedziałek więcej chmur i deszczu mogą się spodziewać mieszkańcy północno-wschodniej części krajuwxcharst.commateriał zewnętrzny

Chociaż aura niemal wszędzie będzie przyjemna, na ocieplenie nie ma większych szans. W ciągu dnia najchłodniej będzie na wschodzie i rejonach podgórskich, gdzie nie będzie więcej niż 10 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie, jednak nawet tam nie możemy liczyć na więcej niż około 14 stopni Celsjusza.

    Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, choć w Sudetach podmuchy mogą osiągać do 65 km/h.

    Spokój za dnia, przymrozki w nocy

    W większości kraju, a szczególnie na zachodzie, pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm przez większość dnia. Na północnym wschodzie jednak warunki będą niekorzystne, głównie ze względu na spore zachmurzenie, deszcze i możliwe burze.

    Mapa Polski przedstawiająca prognozę biometeorologiczną na 13 października 2025 roku, z podziałem na regiony korzystne, obojętne i niekorzystne pod względem wpływu warunków pogodowych na samopoczucie, oznaczone kolorami i symbolami.
    W poniedziałek niekorzystnych warunków możemy się spodziewać na północnym wschodzie krajuIMGWmateriał zewnętrzny

    Po zachodzie słońca w północnej połowie Polski będzie przelotnie padać, zaś miejscami na terenach podgórskich wrócą lokalne przygruntowe przymrozki do około -1 st. C.

