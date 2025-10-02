W skrócie Pierwszy śnieg w tym sezonie spadł na szczytach Olimpu, najwyższej góry Grecji.

Niebezpieczne burze z intensywnymi opadami deszczu i gradu mogą się pojawić w wielu miejscach.

Władze zamknęły szkoły i przedszkola na wyspie Zakintos, a służby ratunkowe ostrzegają przed trudnymi warunkami pogodowymi.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W środę w wyższych partiach greckiej góry Olimp spadł pierwszy w tym sezonie śnieg. Pogoda w dużej części kraju się pogarsza i do piątku wiele miejsc mogą nawiedzić burze z intensywnymi opadami deszczu.

Śnieg na Olimpie. Opublikowali nagranie

"Tak! Pierwsze opady śniegu w tym sezonie to fakt!" - napisano na profilu meteorologicznym Meteoclub na Facebooku, cytowanym przez portal Iefimerida.gr. Na załączonym do wpisu nagraniu widać intensywne opady śniegu. Mają one miejsce na wysokości powyżej 2500 metrów nad poziomem morza.

Temperatura na szczycie tego najwyższego greckiego masywu górskiego stopniowo spadała poniżej zera i w czwartek rano wyniosła -1 st. C. Widoczność w tym rejonie jest bardzo ograniczona.

Opady śniegu w rejonie Olimpu o tej porze roku nie są niczym wyjątkowym. W poprzednich latach opady śniegu na początku październiku notowano nawet znacznie niżej.

Wznosząca się na wysokość 2917 metrów nad poziomem morza góra Olimp znajduje się między dolinami rzek Pinios i Aliakmon, nad Zatoką Termajską. W mitologii greckiej Olimp był siedzibą bogów greckich, w tym najważniejszego z nich, Zeusa.

Nie tylko w górach pogoda się pogarsza. Synoptycy w dużej części Grecji spodziewają się w najbliższym czasie burz z ulewnym deszczem i gradem, przed którymi ostrzegają miejscowe służby.

Zamykają wszystkie szkoły i przedszkola na wyspie

Greccy synoptycy ostrzegają, że w czwartek burze z ulewami mogą się przetaczać od rana do wieczora przede wszystkim przez Lakonię, czyli południowo-wschodnią część Półwyspu Peloponeskiego.

"Zachowaj ostrożność podczas podróży. Stosuj się do zaleceń władz" - napisały służby ratunkowe w komunikacie.

Rozwiń

Z powodu prognozowanej złej pogody zamknięte pozostaną wszystkie szkoły podstawowe i średnie oraz przedszkola miejskie na wyspie Zakintos na Morzu Jońskim.

Pierwsze burze uderzyły w rejonie Wysp Jońskich w środę wieczorem. Wysłano wówczas ostrzeżenia pogodowe między innymi do mieszkańców regionów Achaja, i Mesenia na Peloponezie.

Intensywny ulewy nawiedziły Korfu, gdzie strażacy zostali wezwani do pomocy brytyjskiej rodzinie, której samochód utknął w błocie na jednej z dróg na północy wyspy. Dwójce dorosłych oraz ich dziecku nic się nie stało.

Według prognoz najgorszej pogody w czwartek można się spodziewać ponownie w tych rejonach Grecji, a także w Lakonii i Macedonii Środkowej. Strefa burz będzie się stopniowo przesuwać na wschód, w kierunku Tracji, wschodniej Macedonii, wschodniej części Wysp Egejskich i archipelagu wysp Dodekanez na Morzu Egejskim.

Źródło: Iefimerida.gr, Ekathimerini.com, EMY.gr

-----

"Graffiti": Rzecznik prezydenta o Polakach zatrzymanych przez Izrael Polsat News Polsat News