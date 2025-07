Nieprawidłowości w RARS. Sąd zdecydował ws. aresztu dla Pawła K.

Jak poinformował w czwartek obrońca Pawła K. Adam Gomoła , sąd nie zgodził się na przedłużenie jego tymczasowego aresztowania na kolejne trzy miesiące, o które wnioskowała prokuratura. " To kolejna porażka prokuratury która chciała przedłużenia aresztu o dalsze trzy miesiące" - przekazał adwokat w mediach społecznościowych.

Kluczową postacią w sprawie jest Paweł S., twórca marki "Red is Bad". Zdaniem śledczych otrzymał on w ciągu trzech lat zamówienia na pół miliarda złotych i miało się to dziać bez organizowania przetargów. Przedsiębiorca został zatrzymany w październiku 2024 roku na Dominikanie. Z aresztu wyszedł w lutym 2025 r. i otrzymał status małego świadka koronnego.