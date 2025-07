Zaznaczono, że Dominik B., zatrzymany w związku z aferą w RARS, zostanie niezwłocznie skierowany na konsultację okulistyczną do zewnętrznej placówki.

Prokuratura Krajowa zajęła w poniedziałek stanowisko w sprawie doniesień portali Niezależna i Do Rzeczy, dotyczących sytuacji zdrowotnej Dominika B. - mężczyzny aresztowanego w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Prokuratura zaprzecza też informacji podanej przez portal Do Rzeczy. Chodzi o fragment artykułu, w którym stwierdzono, że "13 czerwca - dzień po zatrzymaniu, ale jeszcze przed rozprawą aresztową Dominika B., prokurator Karol Zok dostał pełną dokumentację medyczną, wskazującą wyraźnie, że Dominik B. jest ciężko chory'".

Według rzeczniczki przesłanek takich nie dostrzegł również sąd, wyrażając zgodę na tymczasowe aresztowanie. "Do momentu tymczasowego aresztowania nie przedstawiono jakiejkolwiek dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia podejrzanego" - podkreśliła Calów-Jaszewska.

Prokuratura dodała, że dopiero 23 czerwca do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej wpłynął wniosek obrońcy B., do którego dołączono zdjęcia dokumentacji medycznej podejrzanego. Był on datowany na 17 czerwca.