Adwokat Krzysztof W., broniący podejrzanych w aferze RARS, usłyszał zarzuty prania brudnych pieniędzy i pomocnictwa do popełnienia przestępstwa.

Jak pisaliśmy we wtorek w Interii, adwokat Krzysztof W. - obrońca trójki podejrzanych w związku z aferą w RARS: Anny W., Pawła K. i Dominika B. - usłyszał zarzuty prania brudnych pieniędzy oraz pomocnictwa do popełniania czynu z art. 300 par. 2 kk (udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela).

Po ogłoszeniu zarzutów Krzysztof W. odmówił składania wyjaśnień. Do tej kwestii odniósł się później sam we wpisie na platformie X.

"Wreszcie został ujawniony zarzut, który ostatnio otrzymałem... godzący w tajemnicę obrończą " - napisał, zaznaczając, że nie odmówił składania wyjaśnień, ale oświadczył, że nie może ich składać, ze względu na tajemnicę obrończa, która go wiąże.

Afera w RARS. Zarzuty Krzysztofa W. nie wykluczają go ze sprawy

W ocenie prokuratora, nie zachodzą sprzeczności w interesach podejrzanych, które uzasadniałaby wystąpienie do sądu z wnioskiem w trybie art. 85 par. 2 kpk, co mogłoby doprowadzić do wyłączenia adwokata Krzysztofa W. od jego udziału w sprawie jako obrońcy Anny W., Marka W. i Dominika B.