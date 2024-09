W nocy ze środy na czwartek do Wrocław ia dotarła fala kulminacyjna na Odrze . Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia poinformowało, że poziom Odry na wodowskazie Trestno wunosił 623 cm. Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego zaktualizowano te dane i przekazano, że jest to już 631 cm.

Wrocław przygotowuje się na najgorsze

Prezydent dodał, że nocy były przesiąki na wale w Marszowicach. Udało się to jednak zabezpieczyć dzięki pracy służb i ochotników. Jacek Sutryk powiedział, że był na miejscu, pozostając w kontakcie z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem .

- Bystrzyca i ten jej odcinek ujścia do Odry, tam rzeczywiście w nocy były przesiąki. Ja tam byłem pozostając w kontakcie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, za co bardzo serdecznie dziękuję. Udało się zabezpieczyć te przesiąki na wysokości Marszowic - dodał prezydent.

Podkreślił także, że woda z kranu na razie jest zdatna do picia, ale w każdej chwili może się to zmienić ze względu na ostatnie działania, które podejmuje miasto. W środę rozpoczęto kontrolowane zalanie polderu Oławka , na którego terenie znajduje się m.in. dwa zakłady uzdatniania wody.

- Polder Oławka, na który odbywa się w tej chwili kontrolowany zrzut wody, tam mamy dwa zakłady produkcji wody, tam też znajduje się ujęcie wody dla Wrocławia, na Oławie. Przed chwilą dostałem meldunek od prezesa MPWiK, że parametry wody są ok, że jest zdatna do picia. Będziemy ją teraz badać, równolegle robimy rezerwy wody - mówił Sutryk.

Sytuacja na Odrze się stabilizuje

Joanna Kopczyńska, prezeska Wód Polskich zapewniła, że pod kontrolą jest fala na Odrze z Mietkowa, a woda spływa do zbiornika Racibórz Dolny. W Marszowicach nie dołoży się do Odry fala z Mietkowa. Polder Racibórz pracuje normalnie, trzyma wodę, ta woda nie dopłynie do Wrocławia - powiedziała dodając, że zbiornik jest obecnie wypełniony w 65 proc.