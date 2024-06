- Między innymi od 1 lipca zacznie obowiązywać zasada, zgodnie z którą status uchodźcy mogą otrzymać jedynie osoby, które legalnie przekroczyły granicę Unii Europejskiej - stwierdził, dodając, że do tej pory w bazach widniały dane, które zbierane były na podstawie m.in. ustnych deklaracji.

Zmiany dla obywateli Ukrainy w Polsce. MSWiA o przepisach ekstradycyjnych

Maciej Duszczyk przyznał, że tego typu sprawy są często skomplikowane i Polska, jako członek Unii Europejskiej, stara się wpływać na kraje wspólnoty, by wprowadzać zmiany ogólnoeuropejskie.

Zdecydowanie inaczej sprawa wygląda w kwestii uchylania się od mobilizacji do Sił Zbrojnych Ukrainy.

- Tu pojawia się problem , gdyż na Ukrainie panuje stan wojenny, a w Polsce nie. W związku z tym sprawa karna wszczęta na podstawie artykułu o uchylaniu się od mobilizacji nie stanowi podstawy do przekazania tej osoby - podkreślił.

- Obowiązuje tu zasada, że w celu przekazania do innego państwa konieczna jest jednakowa interpretacja charakteru przestępstwa, o które oskarżą się tę osobę, zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce. Nie jest to jednak możliwe, przynajmniej do czasu, gdy w Polsce nie będzie stanu wojennego - dodał.