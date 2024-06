Niemcy. Media o kolejnej akcji policji na granicy z Polską

"Podjeżdża ciemnoszara furgonetka z czarnymi szybami, policjanci apelują do pasażerów, aby się pospieszyli i proszą, aby szybko przeszli z bagażami przez most do Polski" - czytamy w publikacji. Według doniesień niemieckiego dziennika miała być to spora grupa mężczyzn, kobiet i dzieci, którym towarzyszyło zwierzę domowe. Dziennik twierdzi dalej, że w strugach deszczu i z walizkami zostali pozostawieni przez niemieckich funkcjonariuszy.