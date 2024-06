Straż Graniczna opublikowała w czwartek najnowsze dane. "19 czerwca na granicy z Białorusią odnotowano 77 prób nielegalnego przedostania się do Polski " - czytamy w komunikacie. Podkreślono, że doszło do kilku incydentów.

Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku mjr Katarzyna Zdanowicz poinformowała, że migranci usiłowali nielegalnie dostać się do Polski na odcinkach granicy w okolicach Białowieży, Dubicz Cerkiewnych i Czeremchy.

Nowe dane Straży Granicznej. Kolejne próby nielegalnego przekroczenia granicy

Do tej pory w czerwcu na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotowano ponad 2800 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. W maju odnotowano ich ponad 8 tys., w kwietniu prawie 3,4 tys. Zatrzymywane osoby pochodziły z 35 krajów. Z kolei według statystyk od początku roku zanotowano ponad 19 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Od 13 czerwca na ok. 60 km tej granicy w Podlaskiem obowiązuje strefa buforowa z zakazem przebywania. Ministerstwo spraw wewnętrznych zdecydowało, że będzie ona obowiązywać przez 90 dni. Oznacza to, że na ponad 40 km nie wolno przebywać w pasie o szerokości 200 metrów od linii granicy, na 16 km pas ma ok. 2 km szerokości.