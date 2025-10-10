Nie żyje prof. Adam Strzembosz. Sędzia miał 95 lat

We wpisie na Facebooku były prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego podzielił się kadrami prof. Adama Strzembosza z protestów.

"Te zdjęcia trafią w przyszłości do podręczników historii. Był z z nami - sędziami, był ze mną, w najtrudniejszych momentach. Był dla nas wzorem. Dawał nam siłę i nadzieję. Dobry Bóg nagrodził Dobrego Człowieka - zmarł we śnie, nie cierpiąc. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie" - napisał Stanisław Zabłocki na Facebooku.

Adam Strzembosz nie żyje. "Legenda wymiaru sprawiedliwości"

Na śmierć prawnika zareagował premier.

"Adam Strzembosz, Pierwszy Sędzia Rzeczpospolitej, nie żyje. Twardo bronił Konstytucji i rządów prawa. 'Są i będą w Polsce przyzwoici ludzie' - mówił w 2019 roku. Dawał tym przyzwoitym nadzieję, którą tak łatwo było wtedy utracić" - napisał w portalu X Donald Tusk.

Głos zabrał także minister sprawiedliwości.

- To dla mnie bardzo trudna chwila. Przed sekundą się dowiedziałem, że nie żyje prof. Adam Strzembosz. Sędzia, legenda wymiaru sprawiedliwości. Miał poglądy etyczne i moralne, człowiek doświadczony w czasach komuny. Stał się człowiekiem, który chciał, aby nie było wojny polsko-polskiej, budował wymiar sprawiedliwości po 1989 roku - powiedział Waldemar Żurek.

- To była dla mnie postać-drogowskaz. Postać, która była takim uosobieniem kompromisu, który był niezbędny, żeby budować nowe demokratyczne państwo. I w najtrudniejszych momentach ataku na niezależny wymiar sprawiedliwości, Adam Strzembosz, schorowany, zmęczony, zamiast siedzieć w fotelu wychodził do nas i dawał nam wsparcie. Ja mu za to osobiście bardzo dziękuję - dodał minister sprawiedliwości.

Po śmierci prof. Adama Strzembosza w sieci pojawiły się pierwsze komentarze.

"Prof. Adam Strzembosz był dla mnie i dla wielu prawników w Polsce wielkim autorytetem moralnym, wzorem niezależności i odwagi. Całym swoim życiem udowadniał, że praworządność, prawa człowieka i sprawiedliwość nie są pustymi słowami, ale zobowiązaniem wobec wspólnoty i państwa" - napisał były minister Adam Bodnar.

Adam Strzembosz był sędzią w stanie spoczynku, a także profesorem akademickim. Podczas swojej służby publicznej pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego oraz szefa Krajowej Rady Sądownictwa.

Urodzony w Warszawie 11 września 1930 roku, w 1953 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę w wymiarze sprawiedliwości rozpoczął w 1956 roku, pracując jako asesor, a następnie sędzia, specjalizując się w sprawach nieletnich. Tytuł doktora uzyskał w 1969 roku, a habilitację w 1979.

W PRL Adam Strzembosz sprzeciwiał się autorytaryzmowi - po 1980 r. zaangażował się w organizację niezależnych struktur związkowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W 2012 r. prof. Strzembosz został uhonorowany Orderem Orła Białego "w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych w Polsce, za obronę zasad praworządności, godności i niezależności sędziowskiej w czasach PRL-u, za tworzenie państwa prawa w wolnej Rzeczypospolitej Polskiej".

