Prezydent naśladował głos profesora Strzembosza. Sędzia reaguje

- Pan prezydent przyjął taką formę wypowiedzi i ja to akceptuję - w taki sposób prof. Adam Strzembosz zareagował na wypowiedź Andrzeja Dudy, który krytykował środowisko prawnicze, imitując głos sędziego. - Pan prezydent nie musi mnie lubić i rozumiem, że chciał jakoś zaznaczyć swój stosunek do mnie. Nie przywiązuję do tego rodzaju zachowań żadnej wagi - stwierdził były I prezes Sądu Najwyższego.