- Nie wiem, dlaczego Kancelaria Prezydenta mówi inaczej . Nawet to spotkanie jutro (6 sierpnia - przyp. red.) jest typowym kurtuazyjnym spotkaniem przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta. Po to, żeby powitać jednego i pożegnać drugiego prezydenta - wyjaśnił prominentny polityk Polski 2050.

Proszony o odniesienie się do słów Dudy, który przekazał, że to marszałek chciał z nim rozmawiać, Szyszko ocenił, że to "tłumaczenie, które brzmi, jak dorabianie teorii do sytuacji, która zaistniała i która wyszła nieelegancko ze strony Kancelarii Prezydenta".