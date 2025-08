Prezes PiS mówił o zaprzysiężeniu Nawrockiego. "Diabeł nie śpi, PO też nie"

Jarosław Kaczyński przekazał, że na poniedziałek zapowiedziano nieplanowane wcześniej posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej. - Pamiętajmy o jednej rzeczy - diabeł nie śpi, a jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, to już na pewno nie - dodał.

- Jestem przekonany, że nasi przeciwnicy myśleli, że po takim ataku on się musi zatrzymać, że my stracimy motywację i zwątpimy . Tak się nie stało - dodał Kaczyński.

- Wiemy jedno - ten prezydent tego nie ratyfikuje . To jest powód, dla którego to zwycięstwo wzbudziło tyle furii w Polsce i tyle zaniepokojenia w Niemczech - mówił Kaczyński, dodając jednocześnie, że " Merz (kanclerz Niemiec - red.) nawet nie powstrzymał się od komentarza, że nie takiego wyniku wyborów się spodziewał ".

Polityk PiS mówił też, że jeśli Polska ma się utrzymać, to "musi się zmienić pod wieloma względami". - Jeśli się na utrzymać, to ma być Polską wolną od tych chorób, które nas dręczyły przez te 30-kilka lat. Musimy spróbować się wyleczyć - dodał.

Dalej prezes PiS pytał, uderzając jednocześnie w Donalda Tuska , czy obecny premier dysponuje bojówkami, podobnymi do tych z czasów III Rzeszy.

- Nie dysponuje (...). A mimo wszystko udało się bezczelnie podeptać konstytucję i to w dalszym ciągu następuje - ocenił.

Również w niedzielę odbyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości w Zabrzu. - Dzisiaj świat idzie na prawo, Polska na szczęście też, co widać we wszystkich badaniach. Wobec tego oni będą próbowali udawać po części, że idą na prawo. A to udawanie będzie się nazywało Radosław Sikorski - mówił, uderzając w koalicję rządzącą.