W najbliższą niedzielę odbędzie się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . W tym dniu wolontariusze kwestują np. na terenie należącym do sklepu czy kościoła.

Na stronie fundacji czytamy, że decyzja odnośnie zezwolenia na zbiórkę pieniędzy należy do zarządcy terenu .

Domachowo. WOŚP nie przy kościele

"To wszystko zależy od właściciela terenu lub instytucji, która zarządza danym miejscem. Pamiętaj, że bez zgody tych osób - nie możesz kwestować w danej strefie. Nawet jeśli otrzymasz zgodę na zbiórkę nie bądź nachalny, nie stój w przejściu, nie utrudniaj wejścia (np. do kościoła). Pamiętaj - jesteś gościem, pozostaw po sobie dobre wspomnienie" - głosi wpis na stronie WOŚP.

WOŚP w Domachowie. "Nieraz było to na ostatnią chwilę"

Decyzja księdza z Domachowa nie pozostała bez odpowiedzi mieszkańców. W rozmowie z lokalnym portalem Piotr Żółkowski z Krzyżanek, sołtys i strażak OSP, przekazał, że kiedy dowiedział się o tej sytuacji, był "trochę zszokowany" . - U nas w Pępowie czy Skoraszewicach, żaden z księży nie zabrania zbierania . Owsiak robi dużo dobrego i nawet jeśli ktoś osobiście nie korzystał ze sprzętu WOŚP, to zna osobę, która z niego skorzystała - mówi.

Dodał przy tym, że on sam nie jest wolontariuszem, jednak "jeśli znajdą się osoby chętne do kwestowania w Domachowie, to zapewni asystę strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej".