Grzybobranie z Januszem Piechocińskim. Kwota rośnie błyskawicznie

We wtorek rano Janusz Piechociński informował, że aktualna cena wspólnego grzybobrania wynosi 1225 zł. Wystarczyło kilka godzin, by kwota wzrosła do 2506 zł. Obecnie za grzybobranie z Januszem Piechocińskim trzeba zapłacić 3550 zł, jest to najpopularniejsza licytacja. Zbiórka zakończy się w poniedziałek, 5 lutego 2024 roku o godzinie 10.