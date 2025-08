Nagranie Tuska tuż przed uroczystością. "Zwracam się do wszystkich Polaków"

- Zwracam się do wszystkich Polaków, dla których dzisiejszy dzień jest smutny i rozczarowujący. Wiem, co czujecie, rozumiem was. Wszyscy wierzyliśmy, że uczciwość, dobro i miłość zwyciężą. I to, co się stało, wystawia tę naszą wiarę na poważną próbę - zaczął szef rządu.